حسام بدراوي: لقاءات السيسي مع رؤساء إيران وتركيا والسعودية حنكة سياسية



كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر، أن هناك 800 ألف إسرائيلي متطرف استوطنوا الضفة الغربية الآن، وخيار حل الدولتين هو خيار مستحيل في ظل دولة تمتلك القوى والعتاد والجيش ودولة أخرى لا تمتلك شيء، موضحا أن هذا سيجعل هناك دولة ذليلة ودولة قوية، دولة تحت السيطرة المطلقة ودولة أخرى بلا سلاح.

وأشار "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن دمج الشعبين في دولة واحدة سيواجه برفض من الصهاينة وليس اليهود، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة في العالم بها تعصب وعنف بين الأجناس مثل إسرائيل.

وأضاف أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية إيجابية وخطوة محترمة سواء كان بالقبول أو الدعوة، مشددًا على ان الاجتماع كان مع القوى الكبرى في المنطقة وكان هناك تلاقي للمصالح بدلًا من منافسة قد تضر، موضحًا أنه لقاءات تدل على حنكة ورغبة في ان تحصل مصر دورها الطبيعي في المنطقة بدلًا من أن تكون هامشية.