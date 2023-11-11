حسام بدراوي: بيان القمة العربية الإسلامية أقوى من كلمات الرؤساء

(مصراوي):

أكد الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر، أنه تابع القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل كبير، منوهًا بأن بيان القمة الختامي جيد وبه نقاط تستحق التحية للقادة والزعماء، والبيان أقوى من كلمات الرؤساء.

وأشار "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية متوازن وجيد، موضحًا أن البيان يتضمن نقاط تستحق النظر وأكثر ما استوقفه هو إعادة ذكر الدولة الفلسطينية على حدود 67 وهو تذكرة للعالم بأن هناك قرارات من الأمم المتحدة ووافق عليها العالم.

وأوضح أنه لا يحب القرار العام ويبحث حول خلفية ومرجعيات الكلمات، مشددًا على أنه كان يتمنى التوجيه في النقاط بشكل صريح، مؤكدًا أنه في إحدى النقاط تم التطرق إلى المطالبة بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، حيث أنه كان لابد أن يتم توجيه هذه النقاط إلى أمريكا؛ لأنها المصدر الرئيسي للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.