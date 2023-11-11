الأونروا: عدد النازحين إلى مقراتنا بلغ 778 ألف فلسطيني

كتب- حسن مرسي:

تحدث كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الأونروا، عن الوضع في قطاع غزة، قائلا: "نعمل بكل صعوبة وبشكل محدود وبأقل من نصف الطاقم الخاص بنا".

وأضاف كاظم أبو خلف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "من أصل 13 ألف فرد نعمل بـ 5 آلاف فقط، ولا نغطي في كل المناطق، وهناك ازدياد كبير في عدد النازحين إلى مقراتنا ومدارسنا".

وأشار متحدث الأونروا، إلى أن عدد النازحين إلى المقرات التابعة للمنظمة وصل إلى 778 ألف شخص، مشيرًا إلى أن أعداد النازحين تزيد بصورة كبيرة والوضع داخل المقرات أصبح صعب للغاية.

وأوضح كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الأونروا، أن هناك حوالي 5 آلاف امرأة حامل، بالإضافة إلى ألفان من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن النازحين إلى مقراتنا في قطاع غزة.