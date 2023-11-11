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BBC

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والجيزة الآن

10:03 م السبت 11 نوفمبر 2023
  • عرض 4 صورة
    أمطار على القاهرة والجيزة
  • عرض 4 صورة
    أمطار على القاهرة والجيزة
  • عرض 4 صورة
    أمطار على القاهرة والجيزة
  • عرض 4 صورة
    أمطار على القاهرة والجيزة
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كتب- محمد سامي:
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار الآن على بعض المناطق فى القاهرة الكبري والجيزة والدلتا ومحافظتي الغربية والمنوفيه.

وأوضحت لمصراوي، أن قوة الأمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن هناك أمطار على شمال ووسط الصعيد متوسطة القوه كما أن هناك أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت استمرار هطول الأمطار على نفس الأماكن غدًا الأحد تكون خفيفة إلى متوسطة.

الأمطار الطقس القاهرة الجيزة

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