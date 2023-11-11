الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والجيزة الآن

الطقس غدا.. أتربة وسحب رعدية وأمطار على هذه الأماكن

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كتب- محمد سامي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار الآن على بعض المناطق فى القاهرة الكبري والجيزة والدلتا ومحافظتي الغربية والمنوفيه.

وأوضحت لمصراوي، أن قوة الأمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن هناك أمطار على شمال ووسط الصعيد متوسطة القوه كما أن هناك أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت استمرار هطول الأمطار على نفس الأماكن غدًا الأحد تكون خفيفة إلى متوسطة.