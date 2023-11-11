السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة الرياض



كتب- محمد سامي:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

وكان الرئيس السيسي قد عرض خلال القمة 7 مطالب عاجلة لحل النزاع الدائر في فلسطين، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في هذا الأمر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:

1- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.

2- وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

3- اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

4- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

5- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين.

6- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

7- إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.