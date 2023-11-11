حدث في 8 ساعات| لقاءات مهمة للرئيس على هامش القمة العربية.. وطقس الساعات المقبلة

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها أن الرئيسان عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان يتوافقان بشأن الوقف الفورى للعمليات العسكرية في غزة، كما أعلنت هيئة الأرصاد أن سحب رعدية ورياح مثيرة للرمال تسيطر على طقس الساعات المقبلة

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيسان السيسي وأردوغان يتوافقان بشأن الوقف الفورى للعمليات العسكرية في غزة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الرياض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اضغط للمزيد

الرئيس السيسى يلتقي نظيره الإيرانى على هامش قمة الرياض

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض. اضغط للمزيد

تفاصيل لقاء السيسي وبشار الأسد على هامش القمة العربية الإسلامية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في الرياض، مع الرئيس السوري بشار الأسد. اضغط للمزيد

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مُترجلًا.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرية الريان بالفيوم

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سحب رعدية ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد: هذه الظواهر تسيطر على طقس الساعات المقبلة

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