تحالف العمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" بمحافظة الغربية

كتب- مصراوي:

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز "بمحافظة الغربية.

حيث تم استعراض كافة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الغربية، وهي المحطة الثالثة التي استقبلت انعقاد المؤتمر.

وكان مؤتمر حكاية وطن قد انطلق في نسخته الأولي من محافظة المنيا و منها إلي محافظة البحيرة، حيث تناولت فاعليات المؤتمر الحديث عن الإنجازات التي تمت في محافظة الغربية وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير للمحافظة على كافة الأصعدة وذلك علي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات المحافظة و كذلك توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم.

وحضر المؤتمر عدد من قادة صناعة الرأي بالمحافظة من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة بالمحافظة والقيادات الشابة الفاعلة.

والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.