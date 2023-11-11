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BBC

الرئيس السيسى يلتقي نظيره الإيرانى على هامش قمة الرياض

06:20 م السبت 11 نوفمبر 2023

الرئيس السيسى يلتقي نظيره الإيرانى

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كتب- محمد سامي:
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

وذكر المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، حيث استعرض الرئيس جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذا قيامها بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

إبراهيم رئيسي إيران الرئيس السيسي القمة العربية الإسلامية

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