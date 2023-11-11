برلماني: كلمة السيسي بشأن غزة تمثل صوت العدل والعالم سقط في امتحان الإنسانية

كتب- نشأت علي:



قال النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، السبت، صوت الحق والعدل في عالم سقط في امتحان العدالة والإنسانية.

وأضاف "عزيز" في بيان اليوم، أن موقف مصر ثابت لا يتغير ولا يتبدل ولا يقبل النقاش برفض تهجير الفلسطينيين، وإيقاف عجلة الحرب، والدخول الفوري للمساعدات، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته الإنسانية بدلًا من ازدواجية المعايير التي يعتمدها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة خروج بيان للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية، يوضح للعالم الغافل، أن هناك دماء أطفال تستباح يوميًا وعلى الجميع أن يعمل لإيقاف هذا العدوان الغاشم.

وثمن "سابق" المطالب المصرية والتي تمثلت في الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بلا قيد أو شرط.، ووقف الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، والنفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.