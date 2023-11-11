الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش القمة العربية الإسلامية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة ال

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

جاء ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.

وتستهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدورها منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية.