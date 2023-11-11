مشاورات مصرية تركية لتنسيق الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة

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كتب- محمد سامي:

عُقدت اليوم السبت مشاورات مصرية تركية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.

وتم خلال المشاورات المصرية التركية، تأكيد تنسيق الجهود للوقف الفوري لإطلاق النار.

وتبحث القمة العربية الإسلامية المشتركة التي تستضيفها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، تطورات الأوضاع الجارية في قطاع غزة، والحلول التي يجب التوصل إليها لوقف العدوان وتحقيق حل الدولتين.