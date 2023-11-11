حرب غزة.. السيسي يحدد 7 مطالب عاجلة في القمة العربية الطارئة بالرياض

كتب- محمد نصار:

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 7 مطالب عاجلة لحل النزاع الدائر في فلسطين، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:

1- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.

2- وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

3- اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

4- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

5- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين.

6- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

7- إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.