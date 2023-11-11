الأسبوع الـ 14 بسقارة.. هشام آمنة: تنفيذ 4 دورات تدريبية وورشتَي عمل يستفيد منها 217 متدرباً

كتب- محمد نصار:

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع الرابع عشر، من خطته التدريبية الحالية 2023/2024، تنفيذ ٤ دورات تدريبية؛ هي دورة قانون الإعلانات، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافيةGIS -، بالإضافة إلى استمرار دورتَي الـTOT، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، فضلًا عن تنفيذ ورشتَي عمل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع ٢١٧ متدربًا.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التنمية المحلية بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة؛ بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الحالية 2023/2024 لمركز تدريب سقارة سيتم به تنفيذ دورة قانون الإعلانات رقم (208) لسنة 2020 ويستفيد منها 28 متدرباً، مشيراً إلى أن الدورة ستتناول التعريف بفلسفة قانون الإعلانات الجديد، والجهات المختصة بتنفيذ ذلك القانون، وأحكامه ومبادئه، وآليات التقديم على الترخيص، وشرح آليات إدارة الملف وعرض تجربة محافظة القاهرة في التطبيق، والمخالفات والعقوبات المقررة لها وحالات الإعفاء التي يقدمها القانون من الحصول على ترخيص.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الرابع عشر سيشهد أيضاً انطلاق دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافيةGIS ، لافتاً إلى أن المحتوى التدريبي سيركز على التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ARC.GIS + (مميزات والاستخدامات والإحداثيات والإصدارات والتقنيات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية ومتطلبات ومعوقات العمل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ونموذج لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار)، والبيانات المكانية (VICTOR-RASTAR) - ؛ التعرف على أركان الخريطة الأساسية وإنشاء مشروع للتخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةGIS.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى بدء الأسبوع الثالث والأخير من دورة TOT بالأسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية، والتي يستفيد منها 50 متدربًا، موضحًا أنها ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، معايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي، ومعايير التقييم العامة للدورة التدريبية، والتلوين الصوتي للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس، وجلسة إعداد المشروعات، والتدريب على الإلقاء، فضلاً لقياس العائد من التدريب واستثماره، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية استمرار دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكداً أن هذه الدورات صممت بالخطة التدريبية لسقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات بتقنيات التحول الرقمي، ولتمكن المتدربين من التكييف مع التحول الرقمي، وقيادة الإدارة المحلية للنضج الرقمي، كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتدربين من تطبيق المنصات الرقمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.

جدير بالذكر أنه بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فقد تم إدراج ورشتي عمل بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالي 2023/2024 بدءاً من اليوم السبت؛ لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات، خلال الفترة من 11/11/2023 وحتى 16/11/2023، ويستفيد منهما 75 متدرباً من مديري ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.