رئيس الوزراء يشهد اصطفافًا لمعدات مراكز الفيوم استعدادًا لموسم الأمطار ومجابهة الكوارث

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، على ضفاف بحيرة قارون بمركز سنورس، اصطفافًا للمعدات الخاصة بالمراكز والجهات القائمة على خدمات المرافق المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية أجهزة المحافظة لموسم الأمطار، ومجابهة الأزمات والكوارث.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحرص على التأكد من جاهزية كل المعدات واستعدادها للتدخل عند حدوث أي أزمة أو كارثة طبيعية، للسيطرة عليها، مع متابعة ربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.



وتفقد رئيس الوزراء جانبًا من المركبات والسيارات والمُعدات المُصطفة، والتي تتبع المراكز الستة بمحافظة الفيوم، والشركات ذات الصلة بخدمات المرافق، مثل شركات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وقطاع الإسعاف.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من محافظ الفيوم حول تجهيزاتها وأدوارها، ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، بشأن عدد معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وجهودها في أداء الخدمات للمواطنين.