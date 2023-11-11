الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض

الرياض (أ ش أ)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.

وكانت الخارجية السعودية أعلنت أمس الجمعة، عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.