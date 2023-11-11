ضبط مواد مخدرة داخل لعبتي أطفال مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا مصريًّا يخفي كمية من مخدر الحشيش، فور وصوله من دولة إيطاليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وقالت جمارك مطار القاهرة، في بيان لها اليوم السبت، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة "إير كايرو" القادمة من ملبنزا، استوقف حسن شرف رئيس القسم، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة؛ بواسطة كل من أحمد خالد مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات داخل الحقائب.

وكلف مينا رمزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣، بمبني الركاب رقم ١، سيد فؤاد رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا، مما أسفر عن ضبط قطع من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل لعبتي أطفال، وكشاف إضاءة بوزن ١٥٠ جرامًا، وتم ضبط ١٧ قرصاً لعقار الترامادول المخدر مع الراكب. وشارك في الضبط شيماء علي مأمور الجمرك .

وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثانية بالإنابة بمبنى الركاب رقم ١، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة لحيازة مواد مخدرة .