رفض تهجير الفلسطينيين.. "عربية النواب" تشيد بموقف الرئيس السيسي وأمير قطر

كتب- نشأت علي:

قالت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، إن جلسة المباحثات التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، بالقاهرة، جاءت في وقت حاسم بالتزامن مع تصاعد الأوضاع في فلسطين، واستمرار العدوان الإسرائيلي في الاعتداءات على المدنيين.

وأشار أباظة إلى أن هذا اللقاء والتشاور الذي تم يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدَين، وأن هناك اتجاهًا لمزيد من تقوية هذه الروابط وتبادل الرؤى على كل المستويات.

وتوقع النائب أن يكون لهذا اللقاء وبعده القمة العربية بالرياض اليوم، نتائج إيجابية في تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ موقف موحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد أباظة أن اللقاء تميز بتوجيه العديد من الرسائل المهمة للعالم؛ لا سيما أنها قامت بوضع الجميع أمام مسؤولياته في ضرورة تنسيق الجهود لإحلال السلام بالمنطقة، ولرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: العلاقات بين مصر وقطر تمر بمرحلة هامة في هذا التوقيت الهام، وهي ما يشير إلى حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة وتنسيق دائم بين جميع الأشقاء العرب.

ولفت النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دفع علاقات التعاون بين جميع دول العالم، لما فيه المصلحة العامة؛ ليس لمصر وحدها وإنما لدول المنطقة بالكامل.

وأشاد النائب بما أكدته القمة المصرية- القطرية بشأن رفض تصفية القضية الفلسطينية، والتنسيق على مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة، وتأكيد ضرورة إحياء مسار السلام لمنع التوترات في المنطقة.