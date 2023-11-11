وزير الأوقاف: رعاية الرئيس للمسابقة العالمية للقرآن يؤكد اهتمام الدولة بكتاب الله

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثلاثين والتي تعقد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م بالقاهرة تحت اسم القارئ الشيخ محمود علي البنا.

وأكد أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم تأتي تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بالقرآن الكريم وحفظته.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه ولأول مرة تعقد المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهذا حدث فريد يضفي مزيدًا من التميز الكبير على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من حيث المكان، حيث ستعقد المسابقة في أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الاسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أم من حيث رفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من 8 ملايين جنيه هذا العام.