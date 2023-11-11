وزير الري يتابع موقف منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح الدكتور "سويلم" في بيان السبت، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وعلى مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى قيام منظومة الشكاوى بالوزارة بتلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 بلغت 96.50%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 1090 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2023.

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة المنيا لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من نقص مياه الري بترعة الشبكة، حيث عاينت أجهزة الري بالمحافظة على الطبيعة وأزالت كل المخلفات حسمًا للشكوى.

وفي محافظة سوهاج، وجهت أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر أهالي قرية الرينة من ارتفاع منسوب مياه الري، حيث تم المعاينة بمعرفة إدارة ري سوهاج، وتبين أن الشكوى تقع على ترعة الجناين وتم غلق تخفيض المناسيب وحسم الشكوى.

وفي محافظة الوادي الجديد، وجهت أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من عطل محطة رفع بئر القصر القبلي، حيث تم توفير موتور غاطس جديد للبئر، والبئر يعمل بحالة جيدة.

وفي محافظة كفر الشيخ، وجهت أجهزة الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر الأهالي بمركز بيلا من تراكم القمامة بمصرف الغربية الرئيسي المار بالقرية، حيث عاينت الإدارة العامة لصرف كفر الشيخ وأصدرت أمر تطهير للمصرف وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة القليوبية، وجهت أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من وجود القمامة بترعة الوسطانية بالعمار الكبرى، حيث تم معاينة موقع الشكوى بمعرفة الإدارة العامة لري القليوبية، وتم تطهير الترعة وحسم الشكوى.