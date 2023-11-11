الطقس اليوم.. أمطار على القاهرة خلال ساعات والحرارة الآن 22 مئوية

الأرصاد: هذه المناطق تشهد سحب رعدية اليوم

أمطار رعدية.. ظواهر جوية تسيطر على طقس 6 أيام مقبلة

الأرصاد تتوقع حدوث هذه الظاهرة الجوية مساء اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن من المتوقع أن يصاحب هذا الغطاء السحابي سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحيانا.

وتابعت الهيئة: "كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد".

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة الآن على القاهرة تسجل 22 درجة.