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BBC

الطقس اليوم.. أمطار على القاهرة خلال ساعات والحرارة الآن 22 مئوية

10:37 ص السبت 11 نوفمبر 2023
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن من المتوقع أن يصاحب هذا الغطاء السحابي سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحيانا.

وتابعت الهيئة: "كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد".

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة الآن على القاهرة تسجل 22 درجة.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار

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