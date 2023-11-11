"المحطات النووية" تحتفل بالعيد الوطني الثالث 21 نوفمبر

كتب- محمد صلاح:

تحتفل هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، بالعيد السنوي الثالث للطاقة النووية بمصر المحدد له 19 نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور العديد قيادات وخبراء الطاقة النووية في مصر، الثلاثاء المقبل الموافق 21 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد 19 نوفمبر الذي حددته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عيدًا سنويًا للطاقة النووية من كل عام هو يوم تاريخي في حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس أتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء في تنفيذ المشروع.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الأمان المستخدمة في هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الأعلى أمانًا والأحدث بالعالم.

يذكر أن هيئة المحطات النووية هي المالك والمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية في مصر.