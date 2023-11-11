لا لخلط الدين بالسياسية.. خالد أبو بكر يطالب بإلغاء وزارة الأوقاف



كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه ليس من المنطقي أن يعتلي الدكتور علي جمعة وزير الأوقاف المنبر ليمارس دور الداعية الإسلامي بخطبة الجمعة بعد اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، مضيفًا: "ليا 10 سنين بقول مش لازم وزير في الحكومة يبقى إمام جامع، الوزير مسئول قانونًا وسياسيًا مع الحكومة.. يوم الأربعاء يجتمع، ويوم الجمعة يخطب الجمعة.. هي ماشية كدا.. عجباكم الصورة دي عشان نصدرها للعالم؟".

وأضاف أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"، مساء الجمعة: "الدكتور مختار جمعة له كل احترام وتقدير، أنا لا أتحدث عن شخصه ولا علمه، وهذا ليس موضوع نقاش، ولكن ليس من الوجاهة ان يكون هناك زي ديني في حكومة مدنية"، مطالبًا بإلغاء وزارة الأوقاف لتصبح هيئة الدعوة والأوقاف.

وواصل :"لا لخلط الدين بالسياسية، الحكومة مسئولة مسئولية تضامنية وطبيعة عملها سياسية.. طب أقول للدكتور مختار جمعة بعد الصلاة حرمًا يا مولانا ولا حرمًا سيادة الوزير!، وهل الوزير ستبني خطاب ديني أم سياسي على المنبر.. امنحوا الفرصة للشباب على المنبر".