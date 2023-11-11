نشرة التوك شو.. رسالة المفتي لأهل غزة وتحذير حماس وحقيقة اختراق فوري



تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- مسؤول بـ "حماس": أي تفاوض على إطلاق سراح المحتجزين مرهون بوقف إطلاق النار

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن أي عملية تفاوض على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين لدى الحركة مرهون بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تتم عملية تسليم أي محتجز أو رهينة في ظل إطلاق النار الكثيف الذي تشهده غزة حاليًا.

وأكد "النونو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الوساطة مستمرة والمفاوضات جارية، نافيًا أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال.

وحذر المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من أن القصف العنيف قد يعرض حياة المحتجزين لدى الحركة للخطر وسيمثل عائقًا لإتمام عملية تبادل الرهائن.

- الرئيس التنفيذي لشركة فوري يكشف حقيقة اختراق تطبيقها وسرقة بيانات العملاء

كشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، تعرض أنظمة فوري وتطبيقاتها لعملية اختراق، قائلًا: تلقينا يوم 8 نوفمبر بلاغ بوجود اختراق لخوادم شركتنا من خلال أحد المواقع على "دارك ويب".

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن فوري لديها منظومة وآليات للتعامل من مثل تلك البلاغات، من خلال فحص أولى للتطبيق للتاكد من وجود اختراق للأنظمة.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "استعنا بشركة خارجية متخصصة في الأمن السيبراني للقيام بفحص شامل لأنظمة وخوادم الشركة وتطبيقاتها للتأكد من عدم وجود اختراق، والشركة أكدت أن خوادم فوري آمنة تمامًا ولم يتم تسريب أي بيانات المستخدمين".

- حسام زكي يكشف أبزر الملفات التي ستناقشها القمة العربية الطارئة غدًا

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد غدا السبت في الرياض بشأن القضية الفلسطينية، ستتناول العديد من الملفات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، إن القمة العربية الطارئة ستناقش سبل الوصول إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ودخول المساعدات".

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هناك إجماعًا من قبل أعضاء الجامعة العربية على رفضهم التام لفكرة تهجير الفلسطينيين.

- شعبة الدواجن تكشف سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل جديدة عن آخر تطورات أسعار الدواجن اليوم، مشيرا إلى أن المبادرة التي اطلقت من قبل مجلس الوزراء لخفض الأسعار التزم بها البعض وآخرين لم يلتزموا بها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، أن سعر كرتونة البيض بمنافذ وزارة الزراعة بـ115 جنيها للمستهلك، مشيرًا إلى أن زيادة الكميات المطروحة من البيض من خلال المنافذ التابعة للدولة من شأنه الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

- الكيلو بـ97 جنيهًا.. رئيس الشعبة يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

علق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن، إذ وصل متوسط سعر الكيلو نحو 97 جنيهًا.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي، عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إن ارتفاع أسعار الدواجن يعود بالدرجة الأولى لارتفاع مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لم تلتزم بـ مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار بعد زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن سعر طن الصويا وصل إلى 33 ألف جنيه، ثم انخفض إلى 29 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الطن كان بـ23.5 إذ لا يزال سعره مرتفعًا.

- الصحة الفلسطينية: نسب إشغال المستشفيات في قطاع غزة وصل لـ109%

أكد الدكتور أشرف القدرة، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يستهدف محيط المستشفيات وإخراجها عن الخدمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نسب إشغال المستشفيات في قطاع غزة وصل لـ109% حاليا، والاحتلال يصر على وقف المنظومة الصحية، ضاربا بكل القوانين عرض الحائط لينفذ مجازره في القطاع".

وقال القدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية صدى البلد، إن الاحتلال حاصر مستشفيات عدة بجانب عمل حزام ناري لمجمع الشفاء الطبي، وقنص سيارات الإسعاف المحملة بجثث المصابين والضحايا، مشيرًا إلى أن الاحتلال يطلق النار على كل من يغادر المستشفيات، منوها أن الاستهداف حول مستشفيات القطاع لا يتوقف على الإطلاق، والقناصة تعتل الأبراج السكنية المجاورة للمستشفيات.

- رئيس علمية كورونا يكشف أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي ويوضح خطورته

نصح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين بتوخي الحذر في الفترة الحالية لأنها فترة انتشار فيروسات

وأوضح حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" أن الفيروس المخلوي متواجد منذ التسعينيات، ولكن الفترة الحالية يوجد نشاط للفيروسات، وليس لفيروس بعينه، وإنما لفيروسات عديدة، موضحًا أن الفيروس المخلوي يصيب الأطفال كبار السن بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة والأولى بالاهتمام في الفترة الحالية تجنبًا للإصابة بالفيروس المخلوي.

- التموين تكشف حقيقة وجود أزمة في السكر

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن وزارة التموين أعلنت مؤخرًا عن التعاقد على استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر، التي تعد واحدة من السلع المهمة للبيت المصري، والتعاقدات لدعم المخزون في مصر يطمئن المواطنين.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح معاون وزير التموين، أن احتياطي مصر من الزيت يكفي لـ 3 أشهر، والأرز لمدة 3 أشهر، والسكر حتى أبريل 2024، ويتم ضخ الإنتاج من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة بـ 27 جنيها فقط للمواطنين.

- المفتي يوجه رسالة للفلسطينيين: لا تتركوا أرضكم.. وموتاكم شهداء "فيديو"

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رسالة إلى الفلسطينيين قائلًا: هذه أرضكم وبلدكم يجب شرعًا الحفاظ على مقدرات هذه البلد والدفاع عنه والبقاء والدفاع باستماتة وصبر.

وأضاف خلال لقاء له نشرته قناة الناس: اصمدوا وصابروا واصبروا ورابطوا وبعد الصبر والتحمل والجهاد، لا بد أنه سيأتي النصر من الله سبحانه وتعالى.

وتابع: لا تقبلوا تحت أي مبرر من المبررات ترك الأرض، لأن ترك الأرض يمثل كأنني أنسلخ من ذاتي وهوتي، ولا تفعلوا مثل هذا الأمر ولا تقبلوه.

- لا لخلط الدين بالسياسية.. خالد أبو بكر يطالب بإلغاء وزارة الأوقاف

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ليس من المنطقي أن يعتلي الدكتور علي جمعة وزير الأوقاف المنبر ليمارس دور الداعية الإسلامي بخطبة الجمعة بعد اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، مضيفًا: "ليا 10 سنين بقول مش لازم وزير في الحكومة يبقى إمام جامع، الوزير مسئول قانونًا وسياسيًا مع الحكومة.. يوم الأربعاء يجتمع، ويوم الجمعة يخطب الجمعة.. هي ماشية كدا.. عجباكم الصورة دي عشان نصدرها للعالم؟".

وأضاف أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"، مساء الجمعة: "الدكتور مختار جمعة له كل احترام وتقدير، أنا لا أتحدث عن شخصه ولا علمه، وهذا ليس موضوع نقاش، ولكن ليس من الوجاهة ان يكون هناك زي ديني في حكومة مدنية"، مطالبًا بإلغاء وزارة الأوقاف لتصبح هيئة الدعوة والأوقاف.

وواصل :"لا لخلط الدين بالسياسية، الحكومة مسئولة مسئولية تضامنية وطبيعة عملها سياسية.. طب أقول للدكتور مختار جمعة بعد الصلاة حرمًا يا مولانا ولا حرمًا سيادة الوزير!، وهل الوزير ستبني خطاب ديني أم سياسي على المنبر.. امنحوا الفرصة للشباب على المنبر".