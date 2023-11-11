نشرة البرلمان| تغليظ عقوبات التحرش.. والاصطفاف خلف القيادة السياسية ضرورة

كتب- سامح سيد:

يناقش مجلس النواب الأحد المقبل مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش والتنمر، واستمرار البرلمانيون في ردود الأفعال المؤيدة لقرار حملة الرئيس لتخفيف نفقات الحملة لصالح أهالي غزة.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

تغليظ عقوبات التحرش

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئونالدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانونمُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الصورالمستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائمالتعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمعوانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية ضرورة لمواجهة التحديات

أكد النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر بمكانتها العربية والعالمية لها دور كبير، نحو ريادة المنطقة ولذلك هناك من يحاول إسقاط مصر لأنها هي القوة الوحيدة الحالية في المنطقة رغم الظروف الصعبة الحالية، مؤكدًا أنه لمواجهة ذلك المخطط يتطلب التكاتف والتماسك والوقوف خلف الدولة المصرية، بدعم القيادة السياسيةالحالية، للعبور من المرحلة القادمة.



وقال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد لحزبالحرية المصرى، إن المرحلة الحالية تحتاج لتكاتف وتماسكوالاصطفاف خلف القيادة السياسية، فمصر تتعرض لأكبر محنه فى ظلتحديات وأزمات خارجية تحاول النيل من مصر، مضيفا أن هناك منيريد الخراب والتدمير لمصر، ولكن شعب مصر سيقف بالمرصاد لهم.

وتابع "بيومي" خلال كلمته في مؤتمر الجماهيري لحزب الحريةالمصري بمحافظة الجيزة، قائلا: "نضع اليد في اليد والكتف بالكتفلانتخاب الرئيس السيسي، ابن مصر الذي تربي على ترابها، ونحث أهالينا بالنزول والمشاركة في الانتخابات".

دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لصالح فلسطين موقف تاريخى

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بما أعلنته الحملةالرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن توجيه المرشحالرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا وذلكدعماً لأشقائنا في فلسطين مؤكداً أن هذا التوجه لقى ارتياحاً كبيراًوواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسيةوالشعبية والحزبية

وقال "طنطاوي" إن هذا الموقف ليس بغريبعن الرئيس السيسي الذى يضرب أروع الأمثله في الانسانية والتاريخيةوالوطنية والاخلاص تجاه المصريين والعرب مؤكداً أن الواقع والتاريخأكدا للعالم أن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينيةفهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسةالخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كلمحفل دولي أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف واحتواء التصعيدفي الأراضي الفلسطينية.