"السياحة": زيادة 10 % بأعداد السائحين عن العام السابق رغم الأحداث بالمنطقة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إنه منذ طوفان الأقصي في 7 نوفمبر، فإن إسرائيل استدعت رعاياها المتواجدين، ما أثر على أعداد السائحين، من خلال حدوث إلغاءات للحجوزات، ولم يُعد السائح الإسرائيلي متواجد بمنطقة البحر الأحمر.

أضاف "صادق"، لمصراوي، أنه في مصر ومنطقة شرم الشيخ بلغت نسب الإشغال 80 %، ونشهد رواج للأقصر وأسوان، ولكن يجب العمل خلال الفترة القادمة بشكل فعال.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الحرب لها تأثير على السياحة ولكن ليس بشكل قوي، وأن التأثير لم يكن قويًا.

وأشار إلى أنه كان متوقعًا زيادة بأعداد السائحين بنسبة 20 % عن العام السابق، وحتى الآن تأتي الزيادة بنسبة 10 % وفق تصريحات وزير السياحة، وهو ما يُعد رقمًا مميزًا حتي الآن في ظل الأحداث الجارية بالمنطقة.

وتابع صادق، أن أعداد السائحين حتي الآن مرتفعة عن العام السابق، وأنه متوقع خلال الفترة القادمة زيادة بأعداد السائحين.

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