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العميد يسري عمارة: لم نعرف عساف ياجوري حين آسرناه.. "وإلا كنا قطعناه"

12:01 ص السبت 11 نوفمبر 2023
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    العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر
  • عرض 3 صورة
    العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر
  • عرض 3 صورة
    العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر
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(مصراوي):
قال العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان يتمنى أن يصبح مهندسا زراعيا، وبعد تقدمه للكلية الجوية، أخبره الطبيب بأنه سيصاب بالعمى في سن الأربعين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الشعب المصري كان غاضبًا بعد نكسة 67.

وخلال الحلقة، تحدث عمارة عن أسر عساف ياجوري، الجنرال الإسرائيلي، في حرب ١٩٧٣، مؤكداً أن الجنود لو كانوا يعلمون هوية ياجوري "كانوا قطعوه".

كما تحدث عن ساعة الصفر لحرب أكتوبر المجيدة، وكيف تلقى الجنود خبر اقتراب تحقيق حلمهم بالعبور للضفة الأخرى.

كما تطرقت الحلقة إلى عدد من كواليس ما حدث أثناء الحرب، والبطولات التي قام بها المقاتلون المصريون البواسل، في دحر العدو، وكيف كان قادة القوات المسلحة يتعاملون معهم.

حرب أكتوبر يسري عمارة عساف ياجوري

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