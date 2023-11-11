بحث أوضاع 6 ملايين بقطاع البناء وحوار بالعاملين.. أبرز أنشطة "العمل" في أسبوع

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، إنفوجراف بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد افتتاح وزير العمل فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة بحضور وزراء المالية والتجارة والصناعة والهجرة، بالإنابة عن رئيس الوزراء، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز.

وكشفت الوزارة أبرز أنشطتها خلال أسبوع والتي جاءت كالتالي:

الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة:

افتتح حسن شحاتة، وزير العمل، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر، والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان" الكويت في مصر".

وقال وزير العمل، إن أسبوع الكويت الرابع عشر، نعتبره أكبر تجمع كويتي مصري يُسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين الشقيقين، وانعقاده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، على مدار 14 عاماً متواصلة، ومنتظمة يَعِكس العلاقات الأخوية والراسخة.

بروتوكول التعاون :

بدعوة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شهد وزير العمل، بأحد فنادق القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، الذراع المتخصص فى التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب 500 طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

"إتحاد العمال " :

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، بمقر الإتحاد بشارع الجلاء بالقاهرة؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص العمال، وحرص الوزير على اللقاء مع العاملين في مقر الاتحاد.

وأوضح الوزير، أن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية تنظيميا وميدانيا،كون العمال ضلع أساسي في ثلاثية العمل المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهي الثلاثية الممثلة رسميًا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية، وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"اتحاد مقاولي البناء والتشييد" :

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، أمس الخميس، مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها

وتطرق الوزير إلى بدء فعاليات الحوار بهذا الشأن، عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين جميع الأطراف المعنية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا "شحاتة" مجلس إدارة الاتحاد، بسرعة إرسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام، مؤكدًا أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب، وحث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في جميع العمليات بمنظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في جميع المحافظات؛ بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها، والتعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية والتأمين والاجتماعي داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.

"عربة سانت كاترين" :

قالت وزارة العمل، إن منتجات عربة التدريب المتنقلة التابعة للوزارة والمستقرة حاليًا في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، تصدرت المنتجات المعروضة في معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر، والذي افتتحه وزير العمل هذا الأسبوع، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء وسفراء وممثلين عن 80 جهة وشركة مصرية كويتية.

وأعرب الوزير، عن سعادته بوجود تلك المنتجات التراثية التي صنعتها المرأة البدوية، بعد أن تدربت على مهنة الخياطة والتطريز، عن طريق عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، والتي تعمل ضمن المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك بالمحافظات، وهدفها تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

" المساواة بين الجنسين" :

أعلنت وزارة العمل، عن افتتاح ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين ، تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية.

وأضافت العمل، أنه افتتحتها منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك على مدار يومين متتاليين، ضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى، نشر دليل التفتيش الذي يراعي المساواة بين الجنسين، والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع، فى إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل.