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BBC

مسؤول بـ "حماس": أي تفاوض على إطلاق سراح المحتجزين مرهون بوقف إطلاق النار

12:30 ص السبت 11 نوفمبر 2023

طاهر النونو

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كتب- حسن مرسي:
قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن أي عملية تفاوض على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين لدى الحركة مرهون بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تتم عملية تسليم أي محتجز أو رهينة في ظل إطلاق النار الكثيف الذي تشهده غزة حاليًا.

وأكد "النونو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الوساطة مستمرة والمفاوضات جارية، نافيًا أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال.

وحذر المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من أن القصف العنيف قد يعرض حياة المحتجزين لدى الحركة للخطر وسيمثل عائقًا لإتمام عملية تبادل الرهائن.

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة وغير مسبوقة مع قوات الاحتلال في أكثر من 5 محاور بمدينة غزة، مشيرًا إلى أن اشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء في محاور غرب تل الهوا ومحيط مستشفى الشفاء.

طاهر النونو اطلاق سراح الرهائن وقف إطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي

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