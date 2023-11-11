إعلان

BBC

الأرصاد تتوقع حدوث هذه الظاهرة الجوية مساء اليوم

10:00 ص السبت 11 نوفمبر 2023
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
  • عرض 10 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم السبت، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 28 درجة والصغرى 20.
وتوقعت أن تصل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى 27 و19، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة 27 و20.
ويشهد جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء درجة حرارة عظمى 33 وصغرى 24 وشمال الصعيد والصحراء الغربية 31 و18 وجنوب الصعيد 36 و22.
وأضافت أنه قد تسقط أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة 40%.

الأمطار درجات الحرارة الأرصاد الطقس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة الفلسطينية: نسب إشغال المستشفيات في قطاع غزة وصل لـ109%
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مصر وتركيا وإيران مع قوة نووية.. 57 دولة في الرياض من أجل غزة (تغطية خاصة للقمة العربية الإسلامية)