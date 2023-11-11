موعد بدء شهر جمادى الأولى حسب التقديرات الفلكية

كتب- عمر كامل:

أعلن جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 من ربيع الآخر 1445هـ 13 نوفمبر يوم الرؤية.



وقال القاضي، خلال بيان صحفي، بخصوص بيان هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445هـ، أنه يلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتابع: يغرب القمر قبل غروب الشمس بـدقيقتين في مكة المكرمة و 5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 6 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 11 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و 6 دقائق على الترتيب.



وأكد أنه بذلك يكون يوم الثلاثاء 14 نوفمبر هو المتمم لشهر ربيـع الآخر 1445هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكياً الأربعاء 15 نوفمبر.