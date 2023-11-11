بحضور الفنان محمود حميدة.. "الصحفيين" تنظم يومًا تضامنيًّا مع الفلسطينيين

كتب- إسلام لطفي:

تُنظم نقابة الصحفيين، اليوم السبت، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي لفترة زادت عن الشهر.

ويأتي اليوم التضامني تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، في مقر نقابة الصحفيين بدءً من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

ويتضمن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.