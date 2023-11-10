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سمير عطا الله: عاصرت حربًا عالمية وقنبلة نووية لكن غزة الأكثر رعبًا

11:55 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

سمير عطالله

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(مصراوي):
أعرب الكاتب الكبير سمير عطا الله، عن استيائه من لقطات من النزوح الجماعي للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"لقد غطيت حروبًا كثيرة ولم أشهد فظاعات ورعب ارتكب طوال مهنتي الصحفية مثلما شاهدت في غزة".

وواصل:"لم أشاهد ما شاهدته اليوم، ولم أعرف أو أقرأ مثلما قرأت عن قصف غزة، حتى لم أشهد ذلك في الحرب العالمية أو قنبلة هيروشيما"، مستنكرًا مزاعم نيتانياهو بأن يخوض حرب وجودية وان إسرائيل مهددة بالانهيار.

وتابع:"وصف غزة بالقطاع إهانة لها ولفلسطين، وعلينا الإشارة إلى أن ما يحدث، هو في فلسطين، وليس مجرد قطاع.. كيف لهذا العالم ينام ويشرب المياه وهو يشاهد الدمار والخراب".

سمير عطالله غزة الحرب العالمية قنبلة هيروشيما

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