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BBC

حسام زكي يكشف أبزر الملفات التي ستناقشها القمة العربية الطارئة غدًا

10:02 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

السفير حسام زكي

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كتب- حسن مرسي:
أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد غدا السبت في الرياض بشأن القضية الفلسطينية، ستتناول العديد من الملفات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، إن القمة العربية الطارئة ستناقش سبل الوصول إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ودخول المساعدات".

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن هناك إجماعًا من قبل أعضاء الجامعة العربية على رفضهم التام لفكرة تهجير الفلسطينيين.

وتابع الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هناك قرارات سياسية عالية المستوى سيتم اتخاذها من قبل أعضاء الجامعة العربية، وعلى الأمين العام للجامعة تولي آلية التنفيذ بعد ذلك.

القمة العربية الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حسام زكي

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