"إياتا": 30% زيادة في حركة السفر دوليَّا خلال سبتمبر الماضي

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" استمرار ارتفاع الاتجاه القوي لحركة الركاب خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي ارتفعت بنسبة 30.1٪ مقارنة بسبتمبر 2022 على الصعيد العالمي.

وارتفعت حركة المرور الدولية بنسبة 31.2٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وشهدت جميع الأسواق مكاسب بنسبة مئوية من رقمين على أساس سنوي، وفق ما صرح به ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي.

وأضاف: انتهى الربع الثالث من العام الجاري بنبرة عالية، مع ارتفاع الطلب المحلي على الركاب لشهر سبتمبر واستمرار حركة المرور الدولية القوية.

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 26.6٪ في حركة المرور في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت السعة بنسبة 23.7٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 1.9 نقطة مئوية إلى 81.8٪.

وسجلت شركات الطيران الإفريقية زيادة في حركة المرور بنسبة 28.1٪ في سبتمبر الجاري مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت السعة بنسبة 29.9٪ وانخفض عامل الحمولة بمقدار 1.0 نقطة مئوية إلى 72.6٪.

وحققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 92.6٪ في حركة المرور في سبتمبر الجاري مقارنة بسبتمبر 2022، واستمرت في قيادة المناطق من حيث التحسن السنوي، وارتفعت السعة بنسبة 82.1٪ وزاد عامل الحمل بنسبة 4.5 نقطة مئوية إلى 82.5٪.

وارتفعت حركة مرور شركات النقل الأوروبية في سبتمبر بنسبة 15.7٪ مقابل سبتمبر 2022، وزادت السعة بنسبة 14.9٪، وارتفع عامل الحمل 0.6 نقطة مئوية إلى 85.5٪.

وحققت شركات النقل في أمريكا الشمالية زيادة في حركة المرور بنسبة 18.9٪ في سبتمبر 2023 مقابل فترة عام 2022، وزادت السعة بنسبة 18.0٪، وتحسن عامل الحمل 0.6 نقطة مئوية إلى 85.6٪.

وارتفعت حركة شركات الطيران في أمريكا اللاتينية بنسبة 26.8٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022، كما ارتفعت سعة سبتمبر بنسبة 24.7٪ وارتفع عامل الحمولة 1.4 نقطة مئوية إلى 85.8٪.