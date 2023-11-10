برلماني: الصحف القومية تمتلك مقومات تمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية كبرى

كتب- سامح سيد:

ثمَّن النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، خطط وبرامج الهيئة الوطنية للصحافة لاستغلال الموارد الطبيعية التى تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية لتوفير المزيد من الموارد المالية لدعم الدور التنويري والثقافى لمختلف المؤسسات الصحفية القومية.

وأكد "الشعيني" أن المؤسسات الصحفية القومية تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة وتحقيق المزيد من الأرباح لجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وفنيين وعمال.

وأشاد بتصريحات المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة التى كشف فيها عن أن مؤسسة الأهرام تمتلك 75 ألف متر في التجمع الخامس، وتم البدء عليها واستثمارها، وتم وضع حجر الأساس لأول نادي اجتماعي رياضي لمؤسسة صحفية في الشرق الأوسط والعالم، وهذا المشروع سيحقق 2 مليار جنيه للأهرام على مدار 10 سنوات اضافة الى تأكيده بأنه يوجد أرض بالمقطم في شارع 9 وسيتم استغلالها وتم تغييرها لإداري وسكني، وتم عمل مزاد، واتباع كل الطرق القانونية لاستغلالها أفضل استغلال وتحقيق فوائد للمؤسسة وأن هناك أراض أخرى للأهرام بمساحة 52 ألف متر في الساحل الشمالي، وسيتم استثمارها كما تم الحصول على مواقفة لإنشاء 3 كليات في الأهرام الكندية.

وأوضح أن جامعة الأهرام الكندية حققت نجاحات كبيرة فى تطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعى مؤكداً أن الجامعات الخاصة أصبح لها دورها المهم فى استيعاب الآلاف من خريجى الثانوية العامة لدعم الجهود الحكومية فى التوسع فى التعليم الجامعى وتطويره من خلال ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

كما أشاد بتأكيد المهندس عبد الصادق الشوربجى بأنه تم فتح جميع الملفات الشائكة في الصحافة القومية، وسبل استثمار الأصول الثابتة، خاصة أن صناعة الصحافة مكلفة جدًا، وتتطلب ظهيرا اقتصاديا للحفاظ عليها خاصة أن صناعة الصحافة بوجه عام مكلفة جدًا، وأول ملف تم فتحه هو ملف الأصول وكيفية استثمارها، وتم إنشاء لجنة استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية لبحث كيفية استغلالها اضافة الى تأكيده بأن هناك أصولا لم يتم استغلالها منذ 1970 وتم التواصل مع الحكومة لإعادة الأصول والأراضي المسحوبة للمؤسسات الصحفية مطالباً من الحكومة تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لدور الهيئة الوطنية للصحافة لتصحيح الأوضاع المالية بمختلف المؤسسات الصحفية القومية للنهوض بها.