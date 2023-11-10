"بوينج" تكشف عن أحدث طائراتها في معرض دبي للطيران



كتب- محمد عبيد:

تعرض شركة بوينج المصنعة للطائرات، منتجاتها التجارية والدفاعية في معرض دبي للطيران والذي ينطلق خلال الأسبوع المقبل في الإمارات.

وتشارك بوينج بطائرتها ذات الهيكل العريض 9-777 في العرض الجوي، وستقوم أيضاً بتشغيل المقاتلة من طراز بوينج F-15QA (قطر المتقدمة) وإشراكها في العرض الجوي، حيث ستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تشارك فيها المقاتلة المتطورة رقمياً والتابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية في عرضٍ جوي، كما ستُسلط الشركة الضوء على التزاماتها وإجراءاتها لدعم مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران ودعم جهود تحقيق هدفها المتمثل بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول العام 2050.

وقال الدكتور بريندان نيلسون رئيس شركة بوينج: نشارك مرةً أُخرى في معرض دبي للطيران وعرض مجموعتنا من أبرز المنتجات والخدمات الأكثر تقدماً لرواد القطاع الذين سيتوافدون على المعرض من جميع أنحاء العالم، حيث يتم إقامة الحدث قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، من المهم أن نسلّط الضوء على استثماراتنا في قطاع التكنولوجيا وإجراءاتنا ومبادراتنا الأخرى التي نتخذها لتقليل البصمة الكربونية في جميع أعمالنا .

وتابع بالنسبة لطائرات بوينج التجارية: سنشارك من 13 إلى 15 نوفمبر بالطائرة الاختبارية 777-9 ذات الهيكل العريض في العرض الجوي والعرض الثابت، وتُعتبر 777-9 أكبر طائرة نفاثة بمحركين وأكثرها كفاءة في العالم، وتعتمد نظام الممر المزدوج 777 الأكثر نجاحاً، مع تقنيات متقدمة مستنبطة من طائرة بوينج 787 دريملاينر، وتتسع الطائرة لـ426 راكباً، ويبلغ مداها 13,510 كيلومتر (7,295 ميل بحري).



وستعرض شركة طيران الرياض، أحدث شركة طيران في السعودية، طائرة بوينج 787-9 باللون النيلي الجديد والمستوحى من ألوان السماء عند فترة الغسق .



وتشمل طائرات بوينج التجارية الأخرى المعروضة طائرة ‎787-9‎ دريملاينر من الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وطائرة 777-300 ER (ذات المدى الممتد) من طيران الإمارات، وطائرة ‎787-10 ‎ دريملاينر من الخطوط السعودية، وطائرة 737 ماكس من طيران الهند . ‎‎