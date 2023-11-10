بقرار من محافظ الجيزة.. حامد أحمد رئيسًا لمركز ومدينة أبو النمرس

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف حامد أحمد محمود سلامة، قائمًا بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.

ووجه محافظ الجيزة، وفق بيان المحافظة الجمعة، رئيس المركز بتكثيف العمل الميداني والمتابعة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة .

وشدد راشد، على رئيس المركز، ضرورة المتابعة الدقيقة للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتأكد من التزام الشركات المنفذة للأعمال بالمواصفات المحددة وبالجودة المطلوبة، خلال التوقيتات المحددة للمشروعات

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