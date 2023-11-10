بعد وصول الكيلو 20 جنيهًا.. موعد انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

كتب-أحمد مسعد:

ارتفعت أسعار البطاطس في الأسواق، ووصلت في بعض المناطق إلى 20 جنيهًا وسط تباين في السعر ما بين جنيهًا إلي جنيه ونصف.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار البطاطس ارتفعت في الأسواق، مع قلة المعروض بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي ولا توجد أزمة بالسوق.

وأضاف النجيب، في تصريح خاص لـ مصراوي، الجمعة، أن أسعار البطاطس ستنخفض بنهاية شهر نوفمبر الجاري في ظل اقتراب طرح محصول العروة الجديدة، لافتًا إلي أن طرح البشاير سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي.

ولفت إلى أن الخضراوات والفاكهة يتم تداولها وفقًا لآليات العرض والطلب، ومع زيادة المعروض ستنخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم إنتاج مصر من البطاطس سجل من 5,5 إلى 6 ملايين طن، لافتا إلى أنه يتم استيراد بما يتراوح من 100 الى 140 ألف طن .

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ارتفعت أسعار البطاطس في الأسواق، ووصلت في بعض المناطق إلى 20 جنيهًا وسط تباين في السعر ما بين جنيهًا إلي جنيه ونصف.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار البطاطس ارتفعت في الأسواق، مع قلة المعروض بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي ولا توجد أزمة بالسوق.

وأضاف النجيب، في تصريح خاص لـ مصراوي، الجمعة، أن أسعار البطاطس ستنخفض بنهاية شهر نوفمبر الجاري في ظل اقتراب طرح محصول العروة الجديدة، لافتًا إلي أن طرح البشاير سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي.

ولفت إلى أن الخضراوات والفاكهة يتم تداولها وفقًا لآليات العرض والطلب، ومع زيادة المعروض ستنخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم إنتاج مصر من البطاطس سجل من 5,5 إلى 6 ملايين طن، لافتا إلى أنه يتم استيراد بما يتراوح من 100 الى 140 ألف طن .

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