وزير الأوقاف والمفتي ونقيب الأشراف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الحي القيوم بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار"

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وافتتح وزير الأوقاف، مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وألقى الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة حول "الأبعاء الإنسانية ومخاطر تجاهلها، وتلا القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.

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