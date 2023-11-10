إعلان

BBC

وزير الأوقاف والمفتي ونقيب الأشراف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الحي القيوم بالقاهرة

12:38 م الجمعة 10 نوفمبر 2023
  • عرض 6 صورة
    صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بالقاهرة (1)
  • عرض 6 صورة
    صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بالقاهرة2
  • عرض 6 صورة
    صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بالقاهرة3
  • عرض 6 صورة
    صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بالقاهرة4
  • عرض 6 صورة
    صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بالقاهرة1
  • عرض 6 صورة
    صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بالقاهرة (2)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار"

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وافتتح وزير الأوقاف، مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وألقى الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة حول "الأبعاء الإنسانية ومخاطر تجاهلها، وتلا القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.

اقرأ أيضا:

تحفة معمارية.. أول صور لمسجد الحي القيوم بمدينة بدر قبل افتتاحه

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مفتي الجمهورية محافظ جنوب سيناء نقيب الأشراف مسجد الحي القيوم خطبة الجمعة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة الهجرة تهنيء مدير "فيلوباتير" المصرية بكندا بالفوز بجائزة أفضل مدرسة خاصة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market