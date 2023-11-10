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بحضور محافظ جنوب سيناء ونقيب الأشراف.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الحي القيوم بالقاهرة

12:00 م الجمعة 10 نوفمبر 2023
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    مسجد الحي القيوم بمدينة بدر
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    مسجد الحي القيوم بمدينة بدر5
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    مسجد الحي القيوم بمدينة بدر1
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قبل قليل، مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وينقل التلفزيون المصري والإذاعة وبعض القنوات الفضائية الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، ويتلو القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".

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مسجد الحي القيوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء صلاة الجمعة

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