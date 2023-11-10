بحضور محافظ جنوب سيناء ونقيب الأشراف.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الحي القيوم بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قبل قليل، مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وينقل التلفزيون المصري والإذاعة وبعض القنوات الفضائية الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، ويتلو القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".

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