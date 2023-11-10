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نعينع قارئا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بمدينة بدر - بث مباشر

11:48 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصري والإذاعة وبعض القنوات الفضائية الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بمدينة بدر، بمحافظة القاهرة.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بعد صلاة الجمعة، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، ويتلو القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

وزارة الأوقاف صلاة الجمعة مسجد الحي القيوم الدكتور محمد مختار جمعة مفتي الجمهورية نقيب الأشراف

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