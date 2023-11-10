تحفة معمارية.. أول صور لمسجد الحي القيوم بمدينة بدر قبل افتتاحه

وزيرة الهجرة تبحث مع سفير مصر الجديد في أستراليا تلبية احتياجات الجالية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بعد صلاة الجمعة، مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

ورصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى لمسجد الحي القيوم، حيث يتم نقل شعائر صلاة الجمعة منه، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، ويتلو القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".