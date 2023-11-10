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تحفة معمارية.. أول صور لمسجد الحي القيوم بمدينة بدر قبل افتتاحه

11:14 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023
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    مسجد الحي القيوم بمدينة بدر7
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    مسجد الحي القيوم بمدينة بدر
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    مسجد الحي القيوم بمدينة بدر1
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    مسجد الحي القيوم بمدينة بدر5
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    مسجد الحي القيوم بمدينة بدر3
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بعد صلاة الجمعة، مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

ورصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى لمسجد الحي القيوم، حيث يتم نقل شعائر صلاة الجمعة منه، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، ويتلو القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مفتي الجمهورية نقيب الأشراف صلاة الجمعة مسجد الحي القيوم

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نعينع قارئا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم بمدينة بدر - بث مباشر
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