"الأرصاد" تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة: أمطار تصل لرعدية بهذه المناطق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت في بيان لها، الجمعة، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى الجنوب.