إعلان

BBC

"الأرصاد" تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة: أمطار تصل لرعدية بهذه المناطق

11:05 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس مائل للحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت في بيان لها، الجمعة، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى الجنوب.

طقس مائل للحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس أمطار السواحل الشمالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تحفة معمارية.. أول صور لمسجد الحي القيوم بمدينة بدر قبل افتتاحه
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market