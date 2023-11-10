سفير الاتحاد الأوروبي لمصراوي: ندعم مصر في قضايا المياه والمناخ - (حوار)

كتب- أحمد مسعد:

قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد شريك رئيسي لمصر، حيث قدمنا دعماً بقيمة 550 مليون يورو كمنح لا ترد، مشيرًا إلى أن الاتحاد يدعم شركائه في مصر على كافة المجالات وعلى رأسها الزراعة والمياه.

وأضاف "كريستان"، في حوار خاص لمصراوي، خلال مشاركته في إسبوع القاهرة للمياه التي نظمته وزارة الموارد المائية والري؛ أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الأحداث الجارية في غزة من خلال طرح مبادرات السلام وتقديم الدعم للمدنيين وتهدئة الأوضاع.

وإلى نص الحوار:

ما هو حجم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لـ مصر في مجال المياه؟

قدمنا إلى مصر ما يزيد عن 550 مليون يورو ضمن حزم تمويلية تصل إلى 3 مليار يورو، مع الجهات التمويلية الأوروبية، بمشاركة القطاع الخاص في مجالات معالجة المياه والصرف المغطى وإعادة تدوير المياه وغيرها من المشروعات ذات الاهتمام المشترك؛ بالإضافة إلى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات علي نطاق واسع.

ما موقف الاتحاد الأوروبي من الأحداث الجارية في قطاع غزة؟

نحن نتابع عن كثب الأحداث الجارية بين الجانبين، وموقف الاتحاد الأوروبي ثابت عبر الحل السياسي والدبلوماسي بحل الدولتين؛ مع تقديم الدعم للمدنيين والتنسيق مع الشركاء العرب والاتحاد الأوروبي لتخفيف وتيرة الصراع في المنطقة.

كيف ترى مشاركة الاتحاد الأوروبي في فعاليات اسبوع القاهرة للمياه؟

اسبوع القاهرة يُعد أحد المنصات العالمية للتباحث في قضايا المياه المتعلقة بالأمن المائي وتطبيق الاستدامة المائية للمشروعات من خلال ورش العمل لدراسة الري الحديث، والتمويل المستدام بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في إشارة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للإدارة المتكاملة للمياه.

ماهو موقفكم من أزمة سد النهضة الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان؟

نحن نتابع سير العملية التفاوضية الدائرة بين الدول الثلاث، كما لدينا ممثل خاص من قبل الاتحاد لمتابعة المفاوضات والنتائج؛ حيث نرغب في تحقيق اتفاق بين الدول الثلاث من المفاوضات إلى آفاق التعاون، وأعلنها سابقًا إذا توفرت الرغبة نستطيع أن نلعب دور الوسيط.