بالفيديو.. استشارى صحة عامة يحذر الأمهات من أمر خطير لحماية أطفالهم

(مصراوي):

قال الدكتور شريف حتة، استشاري صحة عامة، إن فترة الخريف تنتشر فيها الفيروسات والأمراض المعدية، نتيجة انخفاض درجات الحرارة ونشاط الفيروسات، لافتا إلى ضرورة غسل الايدين باستمرار خاصة فى المدرسة للأطفال، وكذلك الخضروات والفول والبيض ونبتعد عن الأغذية غير الصحية والمقليات.

وأضاف استشاري الصحة العامة، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، : "لازم نركز ونأكد على الأطفال على شرب المياه، لأن فى الشتاء لا يشربون وهذا أمر فى غاية الخطورة على الصحة".

وتابع: "لقاحات الانفوانزا، تقلل من احتمالية حدوثها، لكن لا يمنعها تماما، وتقلل من الأعراض ويمنع تحول العدوى من عدوى فيروسية إلى عدوى بكتيرية".