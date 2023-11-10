إعلان

BBC

رئيس الوطنية للصحافة: هناك أصول وأراضي صحفية لم تستغل منذ 1970

04:30 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023

المهندس عبدالصادق الشوربجي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):
تحدث المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن جهود الهيئة لاستثمار الأصول الخاصة بالهيئات الوطنية الصحفية، مشددًا على أنه تم فتح جميع الملفات الشائكة في الصحافة القومية، وسبل استثمار الأصول الثابتة، وخاصة أن صناعة الصحافة مكلفة جدًا، وتتطلب ظهير اقتصادي للحفاظ عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "on"، أن صناعة الصحافة بوجه عام مكلفة جدًا، وأول ملف تم فتحه هو ملف الأصول وكيفية استثمارها، وتم إنشاء لجنة استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية لبحث كيفية استغلالها.

وذكر أن هناك أصول لم يتم استغلالها منذ 1970، وتم التواصل مع الحكومة لإعادة الأصول والأراضي المسحوبة للمؤسسات الصحفية.

عبدالصادق الشوربجي الوطنية للصحافة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التعليم العالي: نرفض الممارسات الوحشية التي تنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية ضد غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

المساعدات والرهائن..تفاصيل زيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة