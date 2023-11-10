خريج كلية الزراعة ومفكر اشتراكي.. 17 معلومة عن المرشح الرئاسي فريد زهران
كتب- إسلام لطفي:
نشرت تنسيقية شباب الأحزاب، إنفوجراف يحمل بعض المعلومات عن المرشح الرئاسي فريد زهران، حيث تضمنت نشأته وتفاصيل عن مشاركته في العمل العام.
وتمثلت المعلومات في:
الاسم: محمد فريد سعد زهران.
- وُلد فريد زهران في 1 يناير سنة 1957.
- تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة.
- متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
- سياسي ومفكر اشتراكي.
- أحد أقطاب الحركة المدنية الديمقراطية.
كان أحد قيادات الحركة الطلابية في مصر1977.
- عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في الفترة من 2000 إلى 2004.
- عضو مؤسس في الحركة المصرية لمكافحة الإرهاب 2005.
- عمل بالصحافة، وترأس تحرير عدد من الدوريات والمجلات.
- عضو مؤسس بالمركز المصري الديمقراطي الاجتماعي من 2002 وحتى 2010.
- عضو مؤسس بالمنتدى الاجتماعي المصري بالتحالف بين أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني.
- عضو بالمنتدى المدني الأورومتوسطي.
- رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
- أعلن زهران ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 وتدشين حملته الانتخابية بشعار "معًا للتغيير"، ونجح في الحصول على 30 تزكية لترشحه من أعضاء مجلس النواب.
- رقم المرشح ٢
- الرمز الانتخابي "الشمس"
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