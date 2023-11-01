برلماني: حدود مصر أمن قومي وخط أحمر لا يمكن المساس به

نشأت علي

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أن زيارة وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة شمال سيناء بعثت بمجموعة من الرسائل المهمة.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن هذه الرسائل فى مقدمتها أن حدود مصر أمن قومى، وتعد بمثابة خط أحمر لا يمكن المساس به والرسالة الثانية تتمثل أن التنمية هى سلاح الدولة المصرية للنهوض بشمال سيناء، والرسالة الثالثة تتمثل فى أن جموع الشعب المصرى يصطف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

وقال إن زيادة رئيس الوزراء أكدت حرص مصر على السعى بخطى واسعة نحو تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية سيناء مؤكداً أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة ومتعددة من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل أرض سيناء الغالية فعكفت على على تطوير البنية التحتية فى سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وربط سيناء بالوادي والدلتا وأنفقت مليارات الجنيهات على الاستثمارات الموجهة لتنمية وتطوير سيناء، حيث عملت على تطوير الخدمات الأساسية بها من تعليم وصحة فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد أن ما قامت به الدولة المصرية فى سيناء المقدسة من تنمية وتعمير كان حلماً لكل الوطنيين منذ عودتها إلى حضن الوطن بانتصار أكتوبر العظيم وما أعقبه من معركة سلام صعبة وشاقة انتهت بعودة كل حبات رمال سيناء مشيراً الى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على قلب رجل واحد ويقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

وأشاد بخطة مصر لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة لسيناء فى المجالات المختلفة التعلمية والزراعية والصناعية والسياحية والسكانية وتحلية مياه البحر، موجهاً

التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية على النجاحات التى أبهرت العالم كله بتطهير أرض سيناء الطاهرة والمقدسة من براثن الإرهاب والإرهابيين.