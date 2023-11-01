المرشح الرئاسي فريد زهران: سأعمل على حشد الموقف الدولي لحل أزمة السد الأثيوبي

كتبت -داليا الظنيني:

قال فريد زهران المرشح الرئاسى، أن رئيس الجمهورية لا يشترط فيه أن يكون شخصا عسكريا، مبينا أن الجيش يحمى الوطن سواء كان الرئيس عسكريا أو مدنيا.

وأضاف زهران خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر،اليوم الأربعاء:"لو أصبحت رئيسا للجمهورية سأسعى لتحرير الاقتصاد المصرى من النظام الحاكم"، منوها إلى أن الجيش المصرى لن يستخدم فى معركة سياسية داخلية.

وأردف زهران:"أعتقد أن تقديمى لحلول إقتصادية واجتماعية فى برنامجى سيشجع الناس على الخروج والتصويت فى إنتخابات الرئاسة، والشريحة المؤيدة لسياسات النظام الحالى تتآكل وأسعى لكسب ثقتهم".

وأوضح زهران:"أي اتفاق دولى لم يعرض على البرلمان لا أعترف به، وسأحرص على وجود علاقات جيدة مع تركيا وإيران".

وأكد زهران:"الإخوان ضد فكرة الدولة الوطنية ولن أتعامل معاهم وسأطالب بتعديل قانون الحبس الأحتيتاطى والأفراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى.

وتابع زهران:"لو أصبحت رئيسا سأعمل على حشد الموقف الدولى لحل أزمة السد الأثيوبى".