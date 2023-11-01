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BBC

أمين مساعد "الجامعة العربية": إسرائيل لا تستجيب لمحاولات الضغط لوقف حرب غزة

11:26 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

السفير حسام زكي

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كتبت -داليا الظنيني:

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن كل الدول العربية ترفض ما يجري في قطاع غزة وتحاول إيقافه بطريقتها.

وأضاف زكي، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية "الغد"، مساء الأربعاء، أن كل الدول العربية تتواصل مع واشنطن والعواصم الغربية؛ من أجل الضغط على إسرائيل لإيقاف آلة الحرب العسكرية.

وتابع: "ما يحدث يأتي بوازع الحفاظ على الدم الفلسطيني من مزيد من الإراقة، ووقف الآلة عن تحقيق المزيد من الخراب والدمار"، مردفا: "إسرائيل لا تستجيب لمحاولات الضغط لوقف الحرب في غزة".

وأوضح أن طبيعة العمل الدبلوماسي لا تشهد استجابة فورية بمجرد التواصل مع الأطراف الأخرى، مشددًا على أهمية استمرار هذا العمل والبناء عليه؛ لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكمل: "الدول العربية مهتمة ومؤثرة، دور بعض الدول أكبر من غيرها؛ لأن اتصالاتها واسعة كمصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، هناك دول كثيرة لديها إمكانيات سياسية ودبلوماسية وأوراق، والجميع يحاول".

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